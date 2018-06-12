منوعات

لمشاهدة البث المباشر لمؤتمر Playstation

تم النشر منذُ 21 دقيقة
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

المؤتمر الأكثر انتظار لعشاق العلامة الزرقاء Playstation حيث على تمام الساعة 4 صباحا بتوقيت ليبيا سوف يبدأ معرض شركة Sony اليابانية، على رغم من إعلانها عن ألعابها قبيلة المعرض بأيام من لعبة Death Stranding و Spider Man و Days Gone و Ghost of Tsushima ولعبة The Last of Us Part 2  إلا أن الشركة تبدو أنها تخبئ الكثير في مؤتمرها السنوي حيث شائعات ترجح قدوم جزء جديد من لعبة Horizan Zero Dawn واستعراض اكثر للعبة Call of Duty Black Ops 4

المزيد من التفاصيل فور انتهاء المعرض ويمكنكم مشاهدة البث المباشر للمؤتمر من خلال هذا الرابط:

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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