لمشاهدة البث المباشر لمؤتمر Playstation

المؤتمر الأكثر انتظار لعشاق العلامة الزرقاء Playstation حيث على تمام الساعة 4 صباحا بتوقيت ليبيا سوف يبدأ معرض شركة Sony اليابانية، على رغم من إعلانها عن ألعابها قبيلة المعرض بأيام من لعبة Death Stranding و Spider Man و Days Gone و Ghost of Tsushima ولعبة The Last of Us Part 2 إلا أن الشركة تبدو أنها تخبئ الكثير في مؤتمرها السنوي حيث شائعات ترجح قدوم جزء جديد من لعبة Horizan Zero Dawn واستعراض اكثر للعبة Call of Duty Black Ops 4

المزيد من التفاصيل فور انتهاء المعرض ويمكنكم مشاهدة البث المباشر للمؤتمر من خلال هذا الرابط:

