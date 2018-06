المتوسط:

تتلقى روسيا اليوم، رئيسا وشعبا وحكومة، التهاني من مختلف المؤسسات والمنظمات و الشخصيات الهامة وزعماء الدول والأفراد، بمناسبة احتفالها بعيدها الوطني “يوم روسيا”.

من جانبه، بعث رائد الفضاء الروسي أوليغ أرتيمييف تهنئة للمواطنين الروس بهذه المناسبة، من متن المحطة الفضائية الدولية، حيث يقطن معه رائدا الفضاء الأمريكيان، أندرو فوكستيل وريتشارد أرنولد.

وقال أوليغ أرتيمييف: “في هذا اليوم ، أتمنى أن تشعروا دائما بالفخر والاعتزاز ببلادنا. وأرجو لكم الصحة الجيدة والرخاء والازدهار وتحقيق إنجازات جديدة لصالح وطننا الأم. لكم التهاني بمناسبة يوم روسيا”.

The post المحطة الفضائية الدولية تبعث التهاني لروسيا احتفالا بعيدها appeared first on صحيفة المتوسط.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المتوسط الليبية