الإعصار «باد» بالمكسيك يتحول لعاصفة من الفئة الثالثة

أعلن المركز الوطني الأميركي للأعاصير أمس الاثنين، عن اشتداد الإعصار (باد) ليصبح عاصفة من الفئة الثالثة على بعد 426 كيلومترا قبالة ساحل المكسيك على المحيط الهادي.

وأوضح المركز أن الإعصار يتحرك باتجاه الشمال الغربي بسرعة 12كيلومترا في الساعة مصحوبا برياح سرعتها 193 كيلومترا تقريبا.

وذكر المركز أنه الإعصار قد يشتد إلا أن من المحتمل أن يضعف اعتبارا من الثلاثاء، مضيفا أن وأضاف أن من المتوقع أن يكون الإعصار مصحوبا بأمطار يصل منسوبها إلى ما بين ثلاث إلى ست بوصات في جنوب غرب المكسيك محذرا من احتمال اندلاع سيول ووقوع انهيارات طينية.

