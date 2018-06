المتوسط:

أصبحت قيمة صناعة الألعاب المحمولة الآن 49 مليار دولار، وبدأ الناشرون فى اتخاذ الهواتف الذكية بجدية مثل أجهزة الألعاب الشهيرة Xbox أو PlayStation، إذ تهيمن ألعاب التسلية المجانية على السوق منذ سنوات طويلة، وأصبحت مبيعات ألعاب المحمول جزءًا كبيرًا من صناعة ألعاب الفيديو، ومن المتوقع أن تصبح أكبر من ذلك.

وقال كولن سيباستيا، من شركة أبحاث Baird Equity Research، فى تقرير جديد، إن بعض أكبر ناشرى الصناعة، بما فى ذلك Electronic Arts و Activision، بدءوا فى التركيز بشكل أكثر جدية على ألعاب الهواتف، وهذا بفضل الكثير من الأجهزة المحمولة المستخدمة أكثر من أجهزة الكمبيوتر الشخصية أو أجهزة الألعاب.

وأشار “سيباستيان” إلى أن ألعاب الهواتف المحمولة تضم بالفعل جزءًا كبيرًا من الأعمال التجارية الشاملة، وبدأ بعض أكبر الناشرين بإحضار بعض من أشهر ألعابهم إلى الأجهزة المحمولة، وقال إن من المرجح أن يدفع الناشرون الناس للعب لفترة أطول وإنفاق المزيد من المال من خلال دمج ميزات مثل تتبع الموقع والواقع المعزز وتفاعلات متعددة اللاعبين داخل نسخ ألعابهم على الهواتف.

جدير بالذكر أن وفقا لبيانات من شركة New Zoo لأبحاث السوق، حققت الألعاب المحمولة عائدات بقيمة 46 مليار دولار فى العام الماضى، وهذا يمثل حوالى 42٪ من إجمالى إيرادات صناعة ألعاب الفيديو، ومن المرجح أن تستمر ألعاب الهاتف المحمول فى النمو بشكل عام خلال الفترة المقبلة.

فى الوقت نفسه، تتوقع شركة أبحاث السوق Baird أن تنمو مبيعات الألعاب المحمولة من 5.5 مليار دولار فى العام الماضى إلى 8.1 مليار دولار فى عام 2021.

The post شركة أبحاث: سوق ألعاب الهواتف الذكية بلغت 49 مليار دولار appeared first on صحيفة المتوسط.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المتوسط الليبية