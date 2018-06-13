مزاد أميركي يكشف عن عملة نادرة وثمينة  

(رويترز) – قالت دار مزادات أميركية اليوم الأربعاء إن عملة ذهبية فريدة تعود للقرن الثامن عشر وتحمل صورة جورج واشنطن، أول رئيس للولايات المتحدة ستطرح في مزاد في أغسطس ومن المتوقع أن تجلب أكثر من مليون دولار.

ولم يجر قط تداول العملة الصادرة عام 1792 والتي تحمل صورة نسر على أحد جانبيها وعلى الجانب الآخر وجه جورج واشنطن. ويعتقد أنها قدمت كهدية لواشنطن عند وضع خطط لإنشاء أول دار لسك العملات بعد الثورة الأميركية.

وكان واشنطن يرفض وضع صورته على العملات معتبرا ذلك تقليدا ملكيا.

ويعتقد الباحثون في أصول العملات أن العملة قدمت لواشنطن في إطار عملية ترويج للحصول على عقد إنشاء دار سك العملات وإن واشنطن اعتبرها تذكارا شخصيا.

وتأسست دار سك العملات الأمريكية عام 1792 وأصدرت أول عملات للتداول بعد ذلك بعام من النحاس والفضة وحملت صور تمثال الحرية من ناحية ونسرا من الناحية الأخرى.

وقالت دار هريتدغ أوكشنز في بيان إن المزاد المقرر يوم 16 أغسطس في فيلادلفيا يمثل أول مرة تباع فيها عملة جورج واشنطن منذ 128 سنة.

وأضافت أن التقديرات الأولية تشير إلى أن العملة ستجلب مليون دولار لأنها قطعة فريدة من نوعها.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة 218 الليبية