لأول مرة.. “قمر مناوب” صناعي يصل إلى الجانب البعيد للقمر 

أعلنت وكالة الفضاء الصينية، اليوم الخميس، أن “قمرا مناوبا” صناعيا صينيا يحمل اسم تشيوهتشياو (جسر سوروتشي) وصل بنجاح إلى نقطة لاغرانج الثانية “ل 2” في الجانب البعيد للقمر، حيث أصبح القمر الصيني بمثابة القمر الأول للاتصالات في العالم بأسره الذي يعمل على مدار ثلاثي الأبعاد.

بكين — سبوتنيك. وجاء في بيان الوكالة بهذا الشأن: “نجح “القمر المناوب” الخاص ببعثة ” تشانغ آه — 4″ القمرية في الوصول إلى نقطة لاغرانج الثانية “ل 2” التي تقع على مسافة 65 ألف كم عن القمر وبذلك أصبح هذا القمر بمثابة القمر الأول للاتصالات في العالم بأسره الذي يعمل على مدار ثلاثي الأبعاد بالقرب من نقطة لاغرانج الثانية “ل 2″.

ويذكر أن برنامج” تشانغ آه” الصيني لاستكشاف الجانب البعيد من القمر يضم ثلاث مراحل، وهي كما يلي: المرحلة الأولى — التحليق حول القمر (تشانغ آه — 1 و تشانغ آه — 2)، ثم المرحلة الثانية — الهبوط على القمر (تشانغ آه — 3 و تشانغ آه — 4) وأخيرا المرحلة الثالثة — العودة من القمر إلى الأرض (تشانغ آه — 5 و تشانغ آه — 6). وقد تم تنفيذ المرحلة الأولى بنجاح ويجري الآن تنفيذ المرحلة الثانية.

وسيكون القمر المناوب أعلاه بمثابة صلة الوصل بين الأرض و مسبار قمري من طراز ” تشانغ آه — 4″ من المخطط أن يجري إطلاقه في النصف الثاني من العام الحالي، وهو الذي سيقوم بالهبوط الناعم على الجانب البعيد للقمر لتنفيذ مهمة استكشافه، وذلك بسبب استحالة الاتصال المباشر بين الأرض والجانب البعيد الغامض من الأرض.

