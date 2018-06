شركة أمريكية تستحوذ على عملاق الإعلام”تايم وارنر”بـ 85 مليار دولار

المتوسط:

أتمت رسميا شركة AT&T استحواذها على “تايم وارنر” مقابل 85 مليار دولار، وذلك بعدما حكم القاضى بصحة عملية الاستحواذ، حيث كانت شركة الاتصالات والإنترنت الأمريكية AT&T قد استحوذت على عملاق الإعلام “تايم وارنر” خلال أكتوبر 2016، إلا أن الصفقة كانت تحتاج لموافقة السلطات الأمريكية حتى تنفذ بالكامل وهو ما تم إكماله اليوم.

ووفقا لما نشره موقع engadge الأمريكى، فتضم مجموعة تايم وارنر، عددا من كبرى المحطات التليفزيونية فى مختلف المجالات مثل CNN وHBO وقنوات الأطفال Cartoon Network وغيرها، بالإضافة إلى استوديوهات الأفلام Warner Bros.‎ وDC Comics.

فيما كانت وزارة العدل الأمريكية تسعى لإقامة دعوى قضائية ضد اتفاق “AT&T”، نتيجة مخاوف إذا لم تتمكن من الاتفاق مع الشركات بشروط ترضى مخاوف مكافحة الاحتكار فى السوق، إلا أن الوزارة كشفت مؤخرا أنها لم تقرر بعد ما إذا كانت ستستأنف القرار أم لا، ولكنها لم تتقدم لتأجيل إغلاق الصفقة، إلا أن صحيفة وول ستريت جورنال ذكرت أن AT&T قالت فى خطاب إلى وزارة العدل إنها ستنشئ “جدار حماية” بين تيرنر وAT & T لإزالة أى ميزة تنافسية.

