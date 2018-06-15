الذكاء الاصطناعي يتنبأ بفائز كأس العالم

بدأ كأس العالم وبدأت معه توقعات الفريق الرابح، لكن في عصر تهيمن عليه التكنولوجيا، كان لا بد من دخولها مجال التوقعات بالفائز بالكأس.

وقامت 3 جامعات ألمانية بتطوير اختبار يعتمد على الذكاء الاصطناعي، وتمت تغذيته بمعلومات عن جميع المباريات التي حدثت في النسخ الماضية لكأس العالم.

وبعد إجراء أكثر من 100 ألف محاكاة لتوقع نتيجة كأس العالم الحالي، كانت النتيجة التنبؤ بأن منتخبي أسبانيا وألمانيا، هما أكثر منتخبين مؤهلين للفوز بالمونديال.

وتكون فريق العلماء من جامعات دورتموند للتكنولوجيا، وجامعة خنت، والجامعة التقنية في ميونيخ، وعند تحليل الإحصائيات باستخدام طرق عديدة أظهرت النتيجة أن منتخب ألمانيا والمنتخب الإسباني سيفوزان هذا المونديال.

وجرت عملية التحليل باستخدام خوارزميات معقدة مبنية على أداء كل لاعب في كل فريق، وتوقع خروج المنتخب الألماني أكثر من مرة، لكن إن لم يخرج فمن المرجح تواجهه مع المنتخب الإسباني الذي كانت نسبة فوزه بالمونديال أكبر نسبة.

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