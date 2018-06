نشر منظومة حرب إلكترونية لحماية ملاعب المونديال بروسيا

المتوسط:

تتولى وزارة الدفاع الروسية مهمة حماية ملاعب مونديال-2018 في روسيا من الطائرات من دون طيار.

وقامت الوزارة بتشكيل فرق للحرب الإلكترونية، تزودت بمنظومات من طراز “سيلكي” و”سينيتسا” و”سفيت” و”جيتيل”، وأرسلت إلى 11 مدينة تستضيف المونديال.

وتسلمت وحدات الجيش الروسي في المنطقة العسكرية الوسطى للقوات المسلحة الروسية أول نماذج منظومة “سيلكي” لمكافحة الطائرات من دون طيار.

وقال ناطق باسم المنطقة العسكرية الوسطى إن منظومة “سيلكي” للحرب الإلكترونية تكتشف الطائرات المعادية من دون طيار بشكل مستقل وتحدد إحداثياتها ومجالات تردداتها، ثم تقوم بإسكاتها. وأوضح أن منظومة “سيلكي” بوسعها مكافحة الطائرات من دون طيار على مسافة بضعة كيلومترات.

