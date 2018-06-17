وفاة فنان مصري بسبب “هدف الأوروغواي”

218TV|خاص

قالت وسائل إعلام مصرية متعددة اليوم الأحد إن الفنان المصري الشاب ماهر عصام قد توفي في وقت متأخر من ليل السبت متأثراً بأزمة صحية لم تُمْهِله طويلا، لكن سبب الوفاة المعلن بحسب ما هو مُتداول مصرياً كان غريباً ولافتاً فيما لم يجر التثبت منه من مصادر مستقلة أو موثوقة إذ بدا أن “الخسارة المفاجئة” للمنتخب المصري في الدقيقة التسعين من عُمْر “المواجهة المثيرة” التي جمعته مع منتخب أوروغواي كانت السبب في وفاته.

ووفقا للمُتداول على مواقع التواصل الاجتماعي في مصر فإن الفنان الذي كان أول ظهور فني له وهو طفل لم يتعدى السادسة أمام النجم عادل إمام وآثار الحكيم في فيلم “النمر والأنثى” قد كان منفعلاً بشدة أثناء المباراة، قبل أن يُصاب بحالة هستيرية بعد تسجيل الأوروغواي لـ”الهدف القاتل”، إذ لم تمض ساعة حتى جرى نقله إلى مستشفى دار الفؤاد في حالة صحية سيئة، قبل أن يُعْلن الأطباء وفاته، علما أنه يعاني منذ سنوات من مرض بالدماغ، لكنه تعافى منه، وأدى أدوارً في السينما والتلفزيون في السنوات الأخيرة.

ويقف المصريون بقوة خلف المنتخب القومي الذي أوقعته القرعة في المجموعة الأولى في مونديال روسيا إلى جانب البلد المضيف والأوروغواي والسعودية، فيما لم تهدأ وتيرة الحماس والتفاعل مع “الفراعنة” حتى بعد الخسارة من الأوروغواي، إذ سيُواجه روسيا ثم السعودية وسط آمال كبيرة بأن ينتقل المنتخب المصري إلى الدور الثاني، وهو إنجاز لم يسبق لـ”الفراعنة” أن بلغوه في مشاركتين سابقتين عام 1934 و 1990.

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