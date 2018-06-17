منوعات

خرج حياً بعد 3 أيام من دفنه

تم النشر منذُ 23 دقيقة
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

في عرض ضمن مهرجان الفنون المظلمة الذي يهدف إلى إبراز قسوة العنف الذي مارسه المستعمرون على سكان ولاية تسمانيا، خرج الفنان الأسترالي مايك بار ذو الـ73 عاماً من قلب حاوية لشحن الصلب متواجدة تحت الطريق بعد دفنه داخلها مدة 3 أيام.

وتم إدخال الفنان الأسترالي إلى الحاوية ودفنها بكميات كبيرة من التراب يوم الخميس الماضي ليبقى داخلها 72 ساعة متواصلة.

وتم تزويد حاوية الشحن بالأكسجين، كما تم تزويد مايك بكميات كافية من المياه وأغراض للكتابة والقراءة وسخان وزر استغاثة ليستعين به في حال حدثت أي مشكلة، بينما لم يحصل على أي أكل.

وعلّل المهرجان على موقعه الإلكتروني قائلاً إن هذا العرض يهدف إلى تسليط الضوء على عنف المستعمرون ضد سكان الولاية.

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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