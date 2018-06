المتوسط:

كشفت تقارير إخبارية عديدة عما وصفته بـ”المفاجأة الصادمة”، التي تنتظر كل عشاق هواتف “آيفون” التابعة لشركة “آبل” الأمريكية.

وقالت مجلة “فوربس” الأمريكية إن معظم مستخدمي “آيفون” كانوا في انتظار النسخة الكلاسيكية من “آيفون” ذات الحجم الصغير، والتي ستكون بمميزات هاتفها الأحدث “آيفون X”.

ولكن المجلة نقلت تسريبات من داخل الشركة الأمريكية تؤكد أن الشركة لا تخطط لإنتاج تلك النسخة الجديدة المعدلة من هاتفها ذات الشاشة الأصغر بقياس 4.5 بوصة، أو ما تم ترويجه باسم “آيفون X ميني”.

وأشارت “فوربس” إلى أن “آبل” تخطط حاليا لإنتاج 3 نسخ جديدة معدلة من هاتفها الأشهر “آيفون X”.

وقالت إن النسخ الجديدة ستكون كالآتي:

— نسخة أحدث من “آيفون X”، بشاشة 5.65 بوصة.

— آيفون X اقتصادي، بشاشة 5.79 بوصة

— آيفون X بلس، بشاشة 6.18 بوصة.

The post تسريبات تكشف عن مفاجأة صادمة لكل عشاق هواتف “آيفون” appeared first on صحيفة المتوسط.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المتوسط الليبية