“واتسآب” رضخت أخيرا .. أوقفت أكثر تقنياتها إحراجا على الإطلاق 

رضخ تطبيق التراسل الفوري الشهير “واتسآب” أخيرا لجميع طلبات مستخدميه وأوقف أكثر تقنياتها إحراجا على الإطلاق.

وأشارت صحيفة “ذا ديلي إكسبريس” البريطانية إلى أن “واتسآب” قررت إيقاف تقنية كانت تسبب إحراجا لعدد كبير من المستخدمين.

ويتمثل الأمر أن مستخدم “واتسآب” حينما تصله أي رسالة صوتية، لا يمكنه الاستماع لها بشكل خاص، إذا لم يكن يملك سماعات رأس خارجية، وهو ما يتسبب في إحراج لعدد كبير منهم.

ولكن “واتسآب” طرحت تحديثا يمكن المستخدمين من الاستماع بشكل خاص إلى الرسائل الصوتية، حتى لو لم يكن يملكون أي سماعات رأس خارجية.

ويمكن تفعيل تلك الخاصية بطريقة سهلة وسلسلة، كل ما عليك أن تحمل التحديث الجديد الخاص بـ”واتسآب”.

وإذا وصلتك رسالة صوتية ضع السماعة على أذنك كأنك ترد على اتصال هاتفي ستجد الرسالة الصوتية تظهر وكأنها اتصال هاتفي جديد.

