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انستغرام قد ينافس يوتيوب.. اكتشف التحديثات

تم النشر منذُ 30 دقيقة
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

في تنافس محموم بين منصات التواصل الاجتماعي، تستمر الإضافات إلى هذه المواقع، والبرامج، ليعلن “انستغرام”، الذي تملكه شركة فيسبوك، أنه سيضيف قسما لمقاطع الفيديو الطويلة.

وسينافس الموقع والتطبيق بهذه الإضافة، موقع يوتيوب الذي يتبع شركة ألفابت المالكة لشركة غوغل.

وكشف الرئيس التنفيذي لانستغرام، كيفن سيستروم، أن القسم سيحمل اسم “آي. جي. تي. في”، وأعلن عنه خلال حفل في مدينة سان فرانسيسكو الأميركية.

وسيضم القسم الجديد مقاطع فيديو لمشاهير الإنترنت الصاعدين والفنانين، كما سيبدأ كجزء من تطبيق انستغرام في الهواتف، فضلاً عن توفره كتطبيق منفصل.

وأعلن سيستروم خلال الحفل الذي حضره صحفيو وصانعو محتوى، أن مستخدمي انستغرام، قد تجاوزوا المليار شهرياً في الفترات الأخيرة.

ووتتنافس فيسبوك وألفابت، وسناب على تطوير خدمات الفيديو المصورة بالهواتف، التي تستهدف بها جذب المستخدمين وشركات الإعلانات.

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قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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