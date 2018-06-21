هل سمعت من قبل عن مصطلح تشنج الشريان التاجي؟ ماذا نعني به؟ وماذا يحصل في حال تشنج هذا الشريان؟ إليك أهم المعلومات في هذا المقال.

تشنج الشريان التاجي: أهم المعلومات حوله

تشنج الشريان التاجي (Coronary artery spasm) عبارة عن حالة صحية تحدث عندما تنضغط جدران الشريان نحو بعضها، مسببة تضيقه، وبالتالي ضعف تدفق الدم من خلاله.

عادة لا يكون تشنج الشريان التاجي حادة ولا يسبب الألم، ولكن في بعض الحالات قد يسبب ذلك مشاكل خطيرة مثل النوبة القلبية والوفاة.

الشريان التاجي هو الوعاء الدموي الذي يحمل الدم إلى القلب، بالتالي تضيقه يؤدي إلى مضاعفة القلب لعمله من أجل ضخ الدم عبر المنطقة المصابة.

تشنج الشريان التاجي عادة ما تستمر لعدة دقائق فقط، ولكن في حالات قليلة قد تمتد الإصابة لمدة نصف ساعة أو أكثر.

أسباب تشنج الشريان التاجي

حتى الان لا يعرف الأطباء الأسباب الكاملة وراء هذه الإصابة، لكنهم يعتقدون أن العوامل التالية ترفع من خطر الإصابة:

التدخين

تناول بعض أنواع الأدوية مثل حاصرات مستقبل بيتا (beta blockers)

التعرض للبرد الشديد

الإصابة بالتوتر الكبير

تعاطي المخدرات

الإفراط في تناول الكحول

الخضوع للعلاج الكيميائي

نقص المغنيسيوم في الجسم.

ويشير الخبراء في هذا المجال أن الإصابة تنتشر بين الشباب، وبالأخص الإناث منهم. كما أن الإصابة تحدث في الغالب أثناء وقت الراحة وليس عند ممارسة التمارين الرياضية.

المصدر : موقع طب ويب

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