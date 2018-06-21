عين ليبيا

أعلنت الإدارة الأميركية للفضاء (ناسا)، العثور على مواد عضوية معقدة على سطح المريخ، معتبرة ذلك “اختراقا فارقا” في مساعي البحث عن حياة في الكوكب الأحمر.

وأشارت “ناسا” خلال مؤتمر صحفي، الجمعة، إلى أن المواد العضوية اكتشفها “روبوت” تابع لها فوق صخور على سطح المريخ يعود عمرها إلى 3.5 مليار عام.

ورغم أن الكشف الجديد ليس دليلا قاطعا على وجود حياة على كوكب المريخ في الماضي السحيق، فإن المركبات العضوية تعد الأكثر تعقيدا على الإطلاق التي تم اكتشافها فوق المريخ منذ هبوط المركبة “كيوريوسيتي” عليه قبل 6 أعوام.

وقالت جينيفر إيغنبرود وهي الباحثة الرئيسية في دراسة تناولت المواد العضوية المكتشفة: “هذا اختراق فارق لأنه يعني أن هناك مواد عضوية صمدت في بيئة قاسية للغاية على المريخ”، معتبرة أن ذلك قد يكون “علامة على وجود حياة”.

لكنها أضافت أن “المركبات العضوية ربما جاءت من تشكيلات نيزكية أو جيولوجية مشابهة للفحم والصخر الزيتي الأسود على الأرض”.

وفي عام 2012، اكتشفت “كيوريوسيتي” مواد عضوية على سطح المريخ، لكنها كانت بسيطة.

واعتبر سانجيف غوبتا بروفيسور علوم الأرض في “إمبريال كوليدج” بلندن أن الكشف الذي أعلنته “ناسا” يعد “الأول الموثوق به”.

وأضاف: “الدراسة الجديدة تكشف عن وجود مواد عضوية معقدة ومتنوعة في الرواسب الصخرية. هذا لا يعني الحياة، لكن المواد العضوية هي البنية الأساسية للحياة. هذه المرة الأولى التي نرصد فيها هذا التنوع”.

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