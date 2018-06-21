خطوة من إنستغرام تهدد عرش يوتيوب

قال موقع التواصل الاجتماعي إنستغرام المملوك لشركة فيسبوك إنه سيضيف قسما مخصصا لمقاطع الفيديو الطويلة، وذلك في خطوة ستشعل المنافسة بين خدمات البث التي تسعى لتوفير أطول مدة زمنية لمستعمليها.

وقال الرئيس التنفيذي لإنستغرام كيفن سيستروم خلال حفل في سان فرانسيسكو إن القسم سيحمل اسم “آي جي تي في”، وسيضم مقاطع فيديو من مشاهير الإنترنت الصاعدين والفنانين.

وأضاف أن القسم سيبدأ كجزء من تطبيق إنستغرام، كما سيكون متاحا كتطبيق خاص.

وأبلغ سيستروم الصحفيين والموظفين وصانعي مقاطع الفيديو أن إنستغرام تجاوز في الآونة الأخيرة مليار مستخدم نشط شهريا.

وتنفق شركات تكنولوجية مثل فيسبوك، وألفابت التي تملك يوتيوب، وسناب المالكة لـسنابشات بكثافة لتطوير خدمات مقاطع الفيديو المصورة بالهواتف المحمولة لجذب المستخدمين وشركات الإعلانات على حد سواء.

يشار إلى أن إنستغرام هو تطبيق مجاني وشبكة اجتماعية لتبادل الصور، ويملك التطبيق مستخدمين عبر العالم ينتمون لشرائح مختلفة، منها الشباب والمشاهير.

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