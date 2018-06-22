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إعلان لـ Nintendo يشعل مطالبات اللعب الجماعي

تم النشر منذُ 29 دقيقة
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

أعاد إعلان مشترك للعبة Minecraft مطالبات اللاعبين للشركات بضرورة توفير اللعب الجماعي بين المنصات.

وتوفر الميزة للاعب نقل إنجازاته والدخول بحساب واحد من منصة إلى أخرى من دون فقدانه أي منها.

ولبت شركتا Nintendo و Xbox طلب اللاعبين بضرورة توفير هذه الميزة، لتدعمها في لعبة Fortnite، قبل أن تعرض إعلاناً على قناتها الرسمية بموقع يوتيوب للعبة Minecraft، ويظهر شعار Xbox بجوار Switch في نهاية الإعلان، على الرغم من تنافس الشركتين.

ولا تدعم منصة Playstation هذه الميزة، لكن يرى العديد من المهتمون بمجال الألعاب أن كل هذه الأحداث قد تشكل ضغطاً عليها، لتوفير خدمات اللعب الجماعي بين المنصات، على الرغم من أن الشركة تبدو رافضة للفكرة.

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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