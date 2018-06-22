ناسا تطلق أضخم أقمارها لتنظيف الفضاء

أطلقت وكالة الفضاء “ناسا” قمرا صناعيا من محطة الفضاء الدولية “أي اس اس” لتنفيذ تجربة جديدة لإزالة الحطام الفضائي من مدار الأرض.

يسمى القمر الصناعي “إزالة الحطام RemoveDebris”، وبلغت تكلفته 18 مليون دولار حيث يزن حوالي 100 كيلو غرام، ما جعله أكبر قمر صناعي تم إطلاقه من محطة الفضاء الدولية حيث يحتوي على شبكة و “رمح صيد” لالتقاط الحطام.

وسيتم متابعة القمر لمدة شهر من خلال مركز سوراي للفضاء في غيلدفورد والتأكد من حالته لبدء إجراء التجارب، حيث يحتوي القمر على أقمار صغيرة بداخله، إذ يقوم بتتبع الحطام ليطلق أحد هذه الأقمار المصغرة لتقوم بالتقاط الحطام، وتقوم آلية التتبع من خلال كاميرات حديثة وليزر.

وعندما يمسك أحد الأقمار الصناعية المصغرة الحطام، يتم إطلاق بالون معبأ بالهواء ليتم التعرف عليه من خلال القمر الرئيسي، من ثم يطلق القمر الرئيس شبكة لسحب القمر المصغر.

يقوم القمر الرئيسي عند نهاية المهمة بإطلاق الشراع الخاص به ليسحب القمر المصغر والحطام إلى الغلاف الجوي، مما يضعه في مدار الجاذبية فتزداد سرعته وبسبب السرعة الهائلة وقوة السحب يتولد احتكاك يؤدي إلى حرق القمر بالكامل وتعتبر هذه الطريقة من طرق إزالة الحطام.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة 218 الليبية