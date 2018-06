فضيحة تطيح برئيس مجلس إدارة “إنتل” بسبب علاقة مشبوهة

المتوسط:

أعلنت شركة “إنتل” المختصة بإنتاج معالجات الكومبيوتر في بيان صحفي لها، عن استقالة رئيس مجلس إدارتها، برايان كرجانيتش.

وعينت الشركة رئيس الإدارة المالية، روبرت سوان،أمس الخميس بديلا لكرجانيتش، لتسيير الأعمال لحين اختيار من يشغل منصب رئيس مجلس إدارة الشركة.

وكان برايان كرجانيتش قد تقدم باستقالته وقبلت على الفور، لتورطه في علاقة سابقة مع أحد موظفي الشركة (ولم يوضح البيان الصحفي جنس الموظف)، وأعلنت الشركة عن فتح تحقيق فوري في الواقعة، لما تمثله من خرق لقوانين الشركة التي تسري على جميع المدراء.

وكان قبول استقالة كرجانيتش على الفور بمثابة تأكيد على “سريان مبادئ وقيم الشركة على جميع العاملين بها” وفقا لبيان “إنتل”.

كما أضاف البيان الصحفي أن الشركة “بدأت بالفعل في البحث عن مرشحين لشغل منصب رئيس مجلس إدارة الشركة محليا ودوليا”.

وشغل برايان كرجانيتش منصب رئيس مجلس إدارة الشركة، منذ مايو 2013، والتحق بالعمل في الشركة منذ عام 1982، وحذف موقع الشركة السيرة الذاتية له صباح اليوم.

