هوس التشجيع.. مبالغ طائلة لحضور المباريات

من الغريب أن يدفع شخص 800 دولار من أجل رحلة بسيارة أجرة، لكن ذلك يحدث بسبب هوس تشجيع كرة القدم، خلال مونديال روسيا.

وبدأت القصة عندما أخفق 4 من مشجعي منتخب البيرو في اللحاق برحلتهم من موسكو إلى مدينة سارانسك التي تجري فيها مباراة منتخبهم.

واتفق المشجعون مع سائق أجرة على الذهاب مقابل 600 دولار، للوصول إلى المدينة التي تبعد 650 كيلومتراً شرق موسكو.

وظل السائق يرفع قيمة الأجرة خلال الرحلة التي تستغرق قرابة 10 ساعات، فيما اضطر الشبان الأربعة للموافقة على شروطه لحضور أولى مباريات منتخبهم ضد الدنمارك.

ويقول أحد المشجعين رودولفو ديفرسيلي لرويترز وهو يتذكر تلك التجربة بعد أيام قليلة في إيكاترينبرج “كانت (رحلة) مدتها 10 ساعات مع رجل من طاجيكستان لا يتحدث الانجليزية. وكان ذلك صعبا”.

وقال المشجع إن السائق طلب زيادة بعد بداية الرحلة بقليل “بعد 20 دقيقة قال السائق ’اعتقد أن الرحلة ستكون طويلة للغاية وسأرفع الأجرة إلى 700 دولار’”.

ليطلب قبل ثلاث ساعات من الوصول إلى المدينة ألف دولار لكن المشجع قال إنه رفض ذلك، وأضاف “قلت لا يمكن! سأدفع 800 علاوة على ملء خزان الوقود. وكانت هذه تجربتنا للوصول إلى سارانسك”.

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