“واتس آب” يتيح ميزة إخفاء جديدة مذهلة لكافة مستخدميه 

أتاح تطبيق التراسل الفوري الأشهر “واتسآب”، ميزة “إخفاء” جديدة مذهلة لكافة مستخدميه، وقال موقع “بيبوم” التقني المتخصص إن “واتسآب” سمحت في آخر تحديثاتها بميزة “إخفاء” كافة “الوسائط” التي يستقبلها عبر “واتسآب” من “صور ومقاطع فيديو” من المعرض الخاص بالهاتف.

ويعاني الكثير من المستخدمين من أن كافة الصور ومقاطع الفيديو، التي يستقبلها عبر “واتسآب” تنزل تلقائيا إلى المعرض، ما يعرضه للحرج، خاصة إذا كان الهاتف يقع في أيدي غرباء.

وأضاف “واتسآب” ميزة أطلق عليها “الرؤية الإعلامية”، والتي يمكن في حال تفعيلها إخفاء أي وسائط من المعرض الخاص بالهاتف.

وطرح “واتسآب” هذا التحديث على نسخة “بيتا” الخاصة به، على أن يتم طرحها على كافة المستخدمين في وقت لاحق، ويشمل الإخفاء كافة الوساط من صور وفيديوهات وحتى الرسائل والتسجيلات الصوتية.

ولتفعيل تلك الميزة، يمكن أن تفتح تطبيق “واتسآب”، وتفتح أي جهة اتصال خاصة بك، ستجد أيقونة جديدة أعلى يمين الشاشة تخيرك إذا ما كنت تريد إخفاء الوسائط عن ذلك الحساب أم لا، في حالة اختيار “نعم” ستصبح كافة الوسائط المتبادلة بينك وبين هذا الشخص مخفية وغير ظاهرة على الإطلاق في المعرض الخاص بهاتفك.

