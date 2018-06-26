هل تعرف ما هي السكتة الدماغية المصغرة؟ ومتى تصيب الإنسان وما هي أعراضها؟ ما الاختلاف بينها وبين السكتة الدماغية؟ وهل من الممكن علاجها بسرعة؟ إليك أهم المعلومات.

السكتة الدماغية المصغرة: معلومات هامة حولها

السكتة الدماغية المصغرة يطلق عليها اسم النوبة الإقفارية العابرة (Transient Ischemic Attack)، وتحدث عندما يتوقف تدفق الدم إلى جزء من الدماغ.

هذا الأمر من شأنه أن يسبب أعراضا مشابهة للسكتة الدماغية التي تزول خلال 24 ساعة تقريباً، وعلى خلاف السكتة الدماغية، لا تسبب النوبة الإقفارية العابرة تضرر أنسجة الدماغ أو إعاقات دائمة.

تتشابه أعراضهما بشكل كبير، ومن هنا تنبع أهمية طلب المساعدة الطبية الفورية في حال ظهورها.

أعراض السكتة الدماغية المصغرة

قد يكون من الصعب تحديد الإصابة بالنوبة القلبية المصغرة، ولكن هناك بعض الأعراض العابرة المميزة لها، والتي تتمثل في:

تغير في الرؤية

صعوبة في الكلام

ارتباك

عدم توازن الجسم

تنميل

الدوار

الإغماء وفقدان الوعي

تغير في المذاق والشم

ضعف أو تخدير في جزء واحد من الجسم أو الوجه وذلك بالاعتماد على موقع الإصابة بالدماغ.

كم مدة الإصابة؟

أعراض الإصابة بالسكتة الدماغية المصغرة عادة ما تستمر لدقيقة واحدة، وسرعان ما تختفي.

بالتالي قد لا تكون الأعراض موجودة عند وصولك إلى الطبيب وقيامه بفحصك، لذا من المهم أن تصف له الأعراض التي مررت بها بدقة كبيرة.

المصدر : طب ويب

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