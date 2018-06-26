هكذا يمكن أن يقتل الطبيب مريضه

لا أحد يتصور أن يتحول الطبيب المعالج إلى أداة قتل لمجرد أنه يعمل لساعات طويلة ويقل تركيزه أثناء معالجة المرضى.

وقالت دراسة صدرت مؤخرا، إن الطبيب عندما يشعر بالتعب أثناء العمل لساعات طويلة يقل تركيزه كما لو كان “مخمورا”، وبالتالي تزيد احتمالات ارتكابه للأخطاء، وهذا يهدد حياة المرضى.

وذكرت صحيفة “ديلي ميل” البريطانية، عن الدراسة، أن الطبيب الذي يقضي وقتا طويلا بالعمل لمعدل يزيد عن 12 ساعة يوميا يصبح كـ”الثمل” من ناحية التركيز واتخاذ القرارات.

وأشارت الدراسة إلى أن الطبيب أو الممرض الذي يعمل لفترة طويلة معرض لارتكاب الأخطاء أكثر من أولئك الذين يعملون لثماني ساعات فقط، بمعدل الربع تقريبا.

وكانت الأمور أسوأ لدى الممرضات، فقد توصلت الدراسة إلى أن أخطاءهن تضاعفت ثلاث مرات عندما عملن لـ12 ساعة بدلا من 8 ساعات يوميا.

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