المتوسط:

في مغامرة جديدة للدمية باربي الأشهر في العالم، تقوم بتعليم مهارات البرمجة في أحدث وظائفها وهي مهندسة روبوتات.

وقالت شركة ماتيل لتصنيع الألعاب إن الدمية الجديدة التي طُرحت يوم الثلاثاء تهدف إلى تشجيع الفتيات الصغيرات من عمر السابعة لتعلم مهارات برمجة حقيقية، وذلك بفضل الشراكة مع منصة تينكر لتعليم البرمجة المعتمدة على ألعاب الأطفال.

وترتدي مهندسة الروبوتات باربي سروالا من الجينز وقميصا أبيض مخططا وسترة من قماش الدينم وتضع نظارات لحماية العينين، وتأتي مع الدمية ستة دروس برمجة مصممة لتعليم البرمجة المنطقية وحل المشاكل البرمجية.

فعلى سبيل المثال، توضح الدروس للفتيات كيفية صنع إنسان آلي وجعله يتحرك في حفلة راقصة أو تمارين قفز.

وتفيد إحصاءات وزارة التجارة الأمريكية بأن النساء شغلن 24 في المئة فقط من وظائف العلوم والتكنولوجيا والهندسة والرياضيات التي تعرف اختصارا باسم (ستيم) في 2017.

وعملت باربي في أكثر من 200 مهنة على مدى عمرها الذي يقارب الستين عاما، بينها وظيفة رئيسة ومطورة ألعاب فيديو ورائدة فضاء.

The post الدمية باربي تخوض أحدث مغامراتها كمهندسة روبوتات appeared first on صحيفة المتوسط.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المتوسط الليبية