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ميزة جديد لفيسبوك لتجنب حرق الأفلام

تم النشر منذُ 12 دقيقة
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

أعلنت شركة “فيسبوك” عن إطلاق ميزة كتم الكلمات والتي تتيح للمستخدمين إخفاء مشاركات تحتوي على كلمات لا يريدونها من الصفحة الرئيسية الخاصة بهم.

وقامت “فيسبوك” بطرح الميزة لمجموعة صغيرة من المستخدمين اليوم إلى أن تكون متوفرة لكل المستخدمين قريبا.

وكانت ميزة الكتم موجودة من قبل في شهر ديسمبر، ولكن عبر كتم الصفحة بالكامل لمدة 30 يوما، وتمنعك الميزة من مشاهدة المحتوى المكتوم لمدة 30 يوما بغض النظر عمن ينشرها.

أبسط مثال على ذلك، إذا كنت تنظر الوقت المناسب لتشاهد فيلما، ولا تريد أن يحرق لك أحد القصة أو أحداث الفيلم، فيمكنك اختيار اسم الفيلم لكتمه لمدة 30 يوما، ولكن هذه الميزة لا تشمل الإعلانات.

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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