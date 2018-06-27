ميزة جديد لفيسبوك لتجنب حرق الأفلام

أعلنت شركة “فيسبوك” عن إطلاق ميزة كتم الكلمات والتي تتيح للمستخدمين إخفاء مشاركات تحتوي على كلمات لا يريدونها من الصفحة الرئيسية الخاصة بهم.

وقامت “فيسبوك” بطرح الميزة لمجموعة صغيرة من المستخدمين اليوم إلى أن تكون متوفرة لكل المستخدمين قريبا.

وكانت ميزة الكتم موجودة من قبل في شهر ديسمبر، ولكن عبر كتم الصفحة بالكامل لمدة 30 يوما، وتمنعك الميزة من مشاهدة المحتوى المكتوم لمدة 30 يوما بغض النظر عمن ينشرها.

أبسط مثال على ذلك، إذا كنت تنظر الوقت المناسب لتشاهد فيلما، ولا تريد أن يحرق لك أحد القصة أو أحداث الفيلم، فيمكنك اختيار اسم الفيلم لكتمه لمدة 30 يوما، ولكن هذه الميزة لا تشمل الإعلانات.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة 218 الليبية