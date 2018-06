إنستجرام يطلق ميزة جديدة لكل محبي الموسيقى 

المتوسط:

أطلق تطبيق الصور والفيديوهات الشهير “إنستغرام”، ميزة جديدة، ستسمح لإضفاء بعض الإيقاع على قصصهم المنشورة.

وأصبح لكل مستخدمي تطبيق التواصل الاجتماعي الشهير الآن، إمكانية إضافة موسيقى أو أغنية كخلفية لفيديوهاتهم المنشورة، والتي من الممكن اختيارها من مكتبة موسيقية كبيرة، تضم الآلاف من الأغاني، بحسب موقع “إندغادغيت”.

ومن الممكن للمستخدم أن يختار أغنيته المفضلة، بحسب رواجها أو نوع جنسه أو حتى حالته المزاجية.

ويمكن اختيار الأغنية، عند الضغط على إضافة “ستيكر” للقصة المنشورة، إذ سيظهر “رمز موسيقي”، والذي عند الضغط عليه، ستظهر المكتبة الموسيقية لاختيار ما هو مناسب.

كما أنه من الممكن تحديد جزء محدد من الأغنية، لكي يتم وضعها على الفيديوهات أو القصص المنشورة.

