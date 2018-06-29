آبل تحل مشكلة لوحة المفاتيح بأجهزة الماك

استجابت آبل لشكاوى العملاء بشأن لوحة المفاتيح في طرازات ماك بوك الجديدة، حيث أوضحت الشركة الأميركية أنه يمكن استبدال الأجهزة التي تعرضت لأضرار معينة.
وأشارت الشركة إلى أن برنامج الاستبدال يسري على لوحة المفاتيح “باترفلاي” Butterfly التي تمتاز بأزرار مسطحة للغاية، ويتم تركيبها بموديلات ماك بوك 12 بوصة منذ عام 2015، وكذلك موديلات ماك بوك برو بشاشة قياس 13 و 15 بوصة مع اثنين أو أربعة من منافذ التوصيل 3 ثاندربولت Thunderbolt 3.
ويغطي برنامج الاستبدال بعض الأضرار الناجمة عن لوحة المفاتيح مثل التكرارات غير المتوقعة للحروف أو العلامات غير الظاهرة، بالإضافة إلى المقاومة العالية لبعض الأزرار أو الاستجابة غير المتسقة للأزرار.
وتنصح آبل عملاءها في البداية بالاتصال بالوكيل أو الموزع المعتمد من الشركة وتحديد موعد، وتبعا لحجم الضرر بلوحة المفاتيح قد يتم استبدال بعض الأزرار أو استبدال لوحة المفاتيح بأكملها.
ولم تفصح عن أية تفاصيل بشأن المدة اللازمة للإصلاحات المحتملة، وإذا كان من الممكن أن يحصل المستخدم على جهاز بديل، ولذلك من الأفضل أن يقوم بإجراء نسخ احتياطي لجميع البيانات المخزنة على الجهاز قبل التوجه للمركز الفني، ويتم ذلك عن طريق برنامج آبل تايم ماشين Time Machine أو من خلال استعمال قرص صلب خارجي USB.
وأوضحت الشركة الأميركية أن عمليات الإصلاح والاستبدال تتم مجانا بشكلأساسي، إلا أنه قد تكون هناك أضرار تحتاج إلى إصلاحات، وهو ما قد ينشأ عنه تكاليف أخرى، وعادة ما تقوم الشركة بإصلاح جميع الموديلات المتضررة حتى أربع سنوات بدءا من أول عملية بيع لدى الموزع.
وبحسب الشركة فإذا قام المستخدم بإصلاح مشكلات لوحة المفاتيح أو قام بشراء لوحة مفاتيح جديدة على نفقته الخاصة، فيمكنه محاولة استرداد التكاليف من خلال الاتصال بخدمة الدعم الفني التابعة لآبل.
المصدر: الجزيرة نت
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