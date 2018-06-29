آبل تحل مشكلة لوحة المفاتيح بأجهزة الماك

استجابت آبل لشكاوى العملاء ‫بشأن لوحة المفاتيح في طرازات ماك بوك الجديدة، حيث أوضحت الشركة ‫الأميركية أنه يمكن استبدال الأجهزة التي تعرضت لأضرار معينة.

‫وأشارت الشركة إلى أن برنامج الاستبدال يسري على لوحة المفاتيح “باترفلاي” ‫Butterfly التي تمتاز بأزرار مسطحة للغاية، ويتم تركيبها بموديلات ‫ماك بوك 12 بوصة منذ عام 2015، وكذلك موديلات ماك بوك برو بشاشة قياس 13 ‫و 15 بوصة مع اثنين أو أربعة من منافذ التوصيل 3 ثاندربولت Thunderbolt 3.

‫ويغطي برنامج الاستبدال بعض الأضرار الناجمة عن لوحة المفاتيح مثل ‫التكرارات غير المتوقعة للحروف أو العلامات غير الظاهرة، بالإضافة إلى ‫المقاومة العالية لبعض الأزرار أو الاستجابة غير المتسقة للأزرار.

‫وتنصح آبل عملاءها في البداية بالاتصال بالوكيل أو الموزع المعتمد ‫من الشركة وتحديد موعد، وتبعا لحجم الضرر بلوحة المفاتيح قد يتم ‫استبدال بعض الأزرار أو استبدال لوحة المفاتيح بأكملها.

‫ولم تفصح عن أية تفاصيل بشأن المدة اللازمة للإصلاحات ‫المحتملة، وإذا كان من الممكن أن يحصل المستخدم على جهاز بديل، ولذلك من الأفضل ‫أن يقوم بإجراء نسخ احتياطي لجميع البيانات المخزنة على الجهاز‫ قبل التوجه للمركز الفني، ويتم ذلك عن طريق برنامج آبل تايم ماشين Time Machine ‫أو من خلال استعمال قرص صلب خارجي USB.

‫وأوضحت الشركة الأميركية أن عمليات الإصلاح والاستبدال تتم مجانا بشكل‫أساسي، إلا أنه قد تكون هناك أضرار تحتاج إلى إصلاحات، وهو ما قد‫ ينشأ عنه تكاليف أخرى، وعادة ما تقوم الشركة بإصلاح جميع الموديلات ‫المتضررة حتى أربع سنوات بدءا من أول عملية بيع لدى الموزع.

‫وبحسب الشركة فإذا قام المستخدم بإصلاح مشكلات لوحة المفاتيح أو قام بشراء لوحة ‫مفاتيح جديدة على نفقته الخاصة، فيمكنه محاولة استرداد التكاليف من خلال ‫الاتصال بخدمة الدعم الفني التابعة لآبل.

المصدر: الجزيرة نت

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