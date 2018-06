مسبار “إكزومارس” يلتقط صورا لأطول نهر على سطح المريخ

المتوسط:

نشرت وكالة الفضاء الأوروبية على موقعها الإلكتروني صورا مفصلة لأطول نهر وأعمق واد على سطح المريخ، التقطها المسبار الروسي الأوروبي “إكزومارس”.

ويدرس المسبار من مداره حول المريخ تضاريس سطح الكوكب، ويوجه كاميرا نحو وادي مارينير، الأطول والأعمق على الكوكب (طوله 4500 كلم وعرضه 200 كلم، وعمقه 11 كلم)، وإلى شبكة قنوات بطول كلي يبلغ حوالي ستة آلاف كيلومتر، تربط حفرة هولدن وأرغير بالمناطق الجنوبية للكوكب.

وتبين الصور التي التقطها المسبار أعمق بقعة من وادي “يوس”، حيث تلاحظ على جدرانه آثار حركة المياه والانهيارات وغيرها من أشكال التعرية. ويعتقد بعض العلماء أن الأمطار تهطل هناك بصورة دورية، مشكلة جداول وقنوات مائية مؤقتة.

