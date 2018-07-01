يحتاج الكبد للغذاء من اجل القيام بمهامه المختلفة، لكنه يحتاج للغذاء الصحي وليس الضار تعرف على النوعين في المقال التالي:

أفضل وأسوأ الأطعمة لكبدك

بات معروفا لدينا ان شرب الماء وتناول الغذاء الصحي من الأمور الهامة لأعضاء الجسم المختلفة بما فيها الكبد. إذ ان الكبد يحتاج للماء والغذاء للقيام بمهامه على أفضل وجه. تعرف على الاطعمة الجيدة والاخرى التي قد تضره:

أطعمة صحية لكبدك

إليك قائمة بالأطعمة التي تعود بالفائدة على الكبد:

1- الشوفان

يمكن للأغذية التي تحتوي على الكثير من الألياف، بما في ذلك الشوفان، أن تساعد الكبد على العمل بشكل أفضل. إذ تظهر الأبحاث أن الشوفان يمكن أن يساعدك في التخلص من بعض الدهون الزائدة وشحوم البطن، مما قد يقيك من أمراض الكبد.

2- التوت

يحتوي التوت على مادة تدعى البوليفينول (Polyphenol) التي قد تساعد في حمايتك من مرض الكبد الدهني غير الكحولي، والذي غالبا ما يقترن مع السمنة وارتفاع الكوليسترول.

يمكنك أيضا تناول الأطعمة الأخرى الغنية بالبوليفينول وتشمل الشوكولاتة الداكنة، الزيتون والخوخ.

3- الخضار

يوصى بإضافة الكثير من الخضار لنظامك الغذائي إذا كنت ترغب في الحفاظ على صحة كبدك، وخاصة البروكلي، اذ تشير بعض الدراسات إلى أنه قد يساعد في حمايتك من مرض الكبد الدهني غير الكحولي.

المصدر : طب ويب

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من شبكة الرائد الاعلامية