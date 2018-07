واتساب يطرح ميزة جديدة للمجموعات على غرار تيليجرام

المتوسط:

أكد تطبيق واتساب طرح ميزة جديدة للمسؤولين في المجموعات، على غرار الميزة التي تقدمها تيليجرام، حيث تمنح الميزة الجديدة للمسؤولين القدرة على أن يكونوا المستخدمين الوحيدين في المجموعة القادرين على إرسال الرسائل.

وهذه الميزة ستكون مفيدة للأشخاص مثل المدرسين، الذين يمكنهم إنشاء مجموعة لفصلهم ويكونوا هم الوحيدين القادرين على إرسال الرسائل.

وجاء في مدونة “واتساب”: “اليوم نطلق إعداداً جديداً للمجموعة حيث يستطيع المشرفون فقط إرسال رسائل إلى مجموعة، وهي إحدى الطرق التي يستخدمها الأشخاص في المجموعات لتلقي الإعلانات والمعلومات الهامة، بما في ذلك الآباء والمدرسين في المدارس والمراكز المجتمعية والمنظمات غير الربحية، ولقد قدمنا هذا الإعداد الجديد بحيث يمكن للمشرفين الحصول على أدوات أفضل لحالات الاستخدام هذه”.

ويمكن تمكين هذه الميزة من خلال الانتقال إلى “معلومات المجموعة” ثم التوجه بعد ذلك “إعدادات المجموعة” ثم اختيار “إرسال الرسائل”، واختيار Only Admins، كما تتوفر هذه الميزة حالياً لمستخدمي نظام iOS، وستصل قريباً لمستخدمي نظام “أندرويد”.

