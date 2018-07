آبل تخطط لإصدار جديد خاص بالملاحة والخرائط

المتوسط:

ترددت أنباء عن تخطيط شركة أبل لإصدار جديد من تطبيق الملاحة و الخرائط. و الجدير بالذكر أن الشركة قد بدأت هذا التطبيق من الصفر و هي لا تعتمد فقط على البيانات المجمعة من أسطول السيارات الخاص بها، و لكن أيضًا من مستخدمي iPhone. و لكن بطبيعة الحال، تقوم أبل بذلك بينما تحترم خصوصية المستخدم.

و سوف يتم عرض الخرائط الجديدة أولاً في سان فرانسيسكو و منطقة الخليج مع الإصدار التالي من IOS 12 beta. و من المقرر أن يغطي شمال كاليفورنيا في نهاية عام 2018. بما أنه يشتمل الآن على بيانات عن سفر أو رحلات المستخدم عند فتح تطبيق الخرائط، سوف يعمل ذلك على تسريع العملية قليلاً.

وتعمل الشركة تعمل على نظام جمع البيانات الخاص بها لتقليل الاعتماد على بيانات الطرف الثالث لتطبيق الملاحة الخاص بها.

و سوف يتم توفير المنتج الجديد عبر الولايات المتحدة بالكامل، و ذلك بصورة تدريجية على مدار العام المقبل، كما سوف يتضمن على تغييرات تصميم إضافية.

