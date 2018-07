خلل تقني في فيسبوك يلغي حظر بعض الحسابات

المتوسط:

أكد فيسبوك اليوم أن أكثر من 800000 مستخدم قد تأثروا بخلل قد حدث فى موقع فيسبوك حيث تم إعادة فتح حسابات قد أغلقت من قبل، على الرغم من أنه لم يتم إعادة أي صداقات إلى الحساب الذي تم إعادة فتحه.

وقد أدى ذلك إلى فتح إمكانية قيام شخص غير محظور بإرسال رسالة إلى المستخدمين المحظورين. و صرح فيسبوك إن هذا الخلل كان نشط في الفترة ما بين 29 مايو و 5 يونيو و أن حوالي 83٪ من المستخدمين المتأثرين أصبح لديهم شخص واحد محظور نتيجة لذلك.

يعتبر إلغاء حظر الحسابات المحظورة دون موافقة المستخدمين بمثابة خطأ كبير بالنسبة لشركة مثل فيسبوك حيث من الممكن أن يتسبب ذلك في ضرر بعض المستخدمين.

يقول فيسبوك إنه يقوم بإخطار أي شخص يتأثر بخطأ إلغاء الحظر، مضيفا أنه تم إصلاح الخطأ الآن و تم حظر أي شخص تم إلغاء حظره مرة أخرى.

