“واتسآب” تطرح التحديث المنتظر لمستخدميها 

كشفت تقارير صحفية عن طرح تطبيق التراسل الفوري الأشهر “واتسآب” تحديثا جديدا يمنح المستخدمين تحذيرات وتنبيهات هامة طالما طالبوا بها.

وأوضح موقع “إم إس باور يوزر” التقني أن “واتسآب” سيسمح في تحديثه الجديد بإرسال تنبيهات وتحذيرات في حال تلقي أي مستخدم أو فتحه رابطا مشبوها، قد يكون بوابة مفتوحة لأي فيروس خطير قد يضرب هاتفه، أو يهدد بيانات الشخصية.

ويسعى “واتسآب” إلى محاولة السيطرة على انتشار الأخبار المزيفة أو الرسائل غير المرغوب فيها “سبام” عبر منصته للتراسل الفوري.

وستظهر رسالة “هامة” لكافة مستخدمي “واتسآب” عند تلقيهم أي روابط “غير معروفة”، أو تم الإبلاغ عنها من قبل مستخدمين آخرين أنه رابط مشبوه أو غير مرغوب فيها.

ولا تزال تلك التقنية الجديدة “قيد الاختبار”، حيث طرحها “واتسآب” في نسخة “بيتا” التجريبية الجديدة على أن يتم دعمها لكافة المستخدمين في النسخة الرسمية من التطبيق.

