مركبة فضائية روسية تحقق إنجازا غير مسبوق 

وصلت مركبة فضائية روسية إلى محطة الفضاء الدولية في زمن قصير.

وانطلقت مركبة الشحن الفضائية “بروغريس إم إس-09″، اليوم الثلاثاء، لتصل إلى محطة الفضاء الدولية بعد 3 ساعات و40 دقيقة وهو زمن قياسي.وكانت مدة أقصر رحلة إلى محطة الفضاء الدولية حتى الآن 5 ساعات و39 دقيقة.

وتمكنت مركبة “بروغريس إم إس-09” من تحقيق الإنجاز غير المسبوق من خلال اتباع مسار قصير يتضمن الدوران حول الأرض مرتين للوصول إلى محطة الفضاء الدولية.

وكانت مركبات الشحن تصل إلى محطة الفضاء الدولية في زمن يزيد على 48 ساعة تدور خلالها حول الأرض 34 مرة.

