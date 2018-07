المتوسط:

كشفت تقارير صحفية عن آخر تسريبات هاتف “سامسونغ” المرتقب “غلاكسي نوت 9″، والمتعلقة بالأخص بالقلم الإلكتروني الشهير في سلسلة “نوت”.

وأوضحت موقع “إنجادجيت” التقني المتخصص أن قلم “غلاكسي نوت” الشهير سيمتلك خواص جديدة ثورية، ستجعله متفردا عن باقي النسخ السابقة، وباقي الأقلام الإلكترونية، التي يتم طرحها في الأسواق العالمية.

ومن المتوقع أن تكشف “سامسونغ” عن النسخة الجديدة “غلاكسي نوت 9” في مؤتمر عالمي، خلال شهر أغسطس/آب المقبل.

وأشارت التسريبات الأخيرة إلى أن قلم “غلاكسي نوت 9” سيدعم تقنية “بلوتوث”، الذي سيربطه بصورة مباشرة مع الهاتف ليتمكن التحكم في الهاتف، حتى لو كان القلم بعيدا عنه.

كما أوضحت التسريبات أن قلم “غلاكسي نوت 9” سيمكنه أيضا أن يجري المكالمات الهاتفية، كما يمكن أن تتواجد به سماعة وميكروفون، ليتحول في لحظات إلى سماعة “بلوتوث” أو هاتف صغير.​

كما سيدعم القلم الإلكتروني الخاص بـ”غلاكسي نوت 9″ إمكانية الكتابة به على الورق، وتحويله بشكل تلقائي إلى نصوص على الهاتف.

ومن المتوقع أن يتم دعم القلم الإلكتروني الجديد ببطارية منفصلة عن بطارية “غلاكسي نوت 9″، ما يجعله أداة تقنية منفصلة بذاتها مرفقة بالهاتف الجديد.

The post تسريبات تكشف عن ميزة استثنائية في قلم “جلاكسي نوت 9” appeared first on صحيفة المتوسط.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المتوسط الليبية