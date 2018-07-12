موت بطيء ينتظر مُدخني السجائر الإلكترونية

تحظى السجائر الإلكترونية باهتمام واسع نظرا لاستعانة الكثيرين بها كبديل صحي للسجائر العادية، الأمر الذي جعلها دائما موضع دراسات وانتقادات واسعة، حيث أظهرت أحد هذه الدراسات أن النكهات السائلة التي تتم إضافتها إلى هذه السجائر الإلكترونية تحمل مخاطر كبيرة تُهدد خلايا الأوعية الدموية والقلب.

وفحص القائمون على الدراسة تأثير 9 نكهات مختلفة تُضاف إلى السجائر الإلكترونية، لتُظهر النتائج أن التركيزات العالية من هذه النكهات أدت إلى تدمير الخلايا التي تُبطن شرايين وأوردة القلب خلال التجارب المعملية.

وأشارت نتائج الدراسة إلى أن 5 نكهات وهي الفانيلا والنعناع والقرفة والقرنفل والنكهة المحروقة أضعفت إفراز أكسيد “النيتريك” الذي يُساعد على التقليل من الالتهابات والتجلط ويعمل على توسعة الأوعية الدموية عند زيادة تدفق الدم والحاجة إلى ذلك.

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