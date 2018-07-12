إجراء مسح بحري للمياه الإقليمية الرابطة بين ليبيا وكريت ومالطا وتونس

طرابلس-العنوان

انطلقت هذا الأسبوع عمليات المسح البحري للمياه الإقليمية الرابطة بين ليبيا وكريت ومالطا وتونس بمشاركة مراقبين من الهيأة العامة للبيئة وجامعة عمر المختار، وسيستمر هذا المسح لمدة شهر و احد.

ويهدف هذا المسح، وفقا للمكتب إعلام الهيأة العامة للبيئة، إلى تسجيل أنواع وأعداد الحيتان وأنواع وأعداد الطيور بالمنطقة، وذلك في إطار المسح الذي يقوم به اتفاق حفظ الحوتيات في البحر المتوسط والبحر الأسود والمنطقة الأطلسية المتاخمة.

ويعتبر الاتفاق أن الحوتيات الصغيرة في تلك المنطقة جزء لا يتجزأ من المنظومة البيئية البحرية التي ينبغي حفظها لصالح الأجيال الحاضرة والقادمة.

ويقام هذا العمل بالتنسيق مع الهيأة العامة للبيئة ومركز الأنشطة الإقليمية للمناطق المتمتعة بحماية خاصة SPA/RAC، حيث تقوم الاتفاقية بهذا المسح بالتعاون مع كل الدول الأطراف المطلة على البحر المتوسط في وقت واحد.

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