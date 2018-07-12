“تويتر” تحذف متابِعين من حسابك

قد تتفاجأ خلال هذه الأيام أن عدد متابعيك في موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”، انخفض بشكل لافت، لكن الشركة تُطمئنك بأنك لم تُصبح شخصا غير مرغوب به بالنسبة للمتابعين.

وأوضحت الشركة أنها تقوم بإغلاق العديد من الحسابات التي شهدت تغييرات مفاجئة أو لم يقم أصحابها بتثبيتها وإعادة تعيين كلمات المرور الخاصة بهم.

وقالت “تويتر” إنه وبعد البدء في تطبيق هذه الخطوة فإن أعداد المتابعين لكل حساب سوف تنخفض، وبينت أن نسبة الانخفاض تزداد كلما كان عدد المتابعين أكبر.

وأشارت إلى أن انخفاض عدد المتابعين سيشكل إزعاجا لدى البعض، لكن الدقة والشفافية تجعل خدمة “تويتر” أكثر موثوقية للمحادثة العامة، وفق تعبيرها.

وبشأن أسس إغلاق الحسابات، أوضحت “تويتر” إنها تلجأ لهذه الخطوة بحال حصول تغيير مفاجئ في نمط التغريدات للمستخدم، وهنا يتم التواصل مع صاحب الحساب للتحقق من هويته.

كما تقوم “تويتر” بقفل الحساب إذا لاحظت نشره مجموعات من عناوين البريد الإلكتروني وكلمات المرور من الخدمات الأخرى، وهذا قد تعرض أمان الحساب للخطر.

وتقوم الشركة بطلب تغيير كلمات المرور الخاصة بهذه الحسابات لحمايتها، ويتم قفل الحساب المشكوك بأمره لحين التحقق من هويته.

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