أبل تُحضّر لمفاجآت قريبا.. تعرف عليها

يقول مختصون في مجال التكنولوجيا إن شركة “أبل” الأميركية تُحضّر لإطلاق 8 مفاجآت خلال مؤتمرها المنتظر في خريف 2018.

ونقلت وكالة “سبوتنيك” الروسية، عن موقع “ماك رامورز” التقني المتخصص في أخبار “أبل”، قوله إن أهم ما ستطلقه أبل في المؤتمر هو 3 نسخ جديدة من هواتف آيفون.

وزودت أبل أجهزتها الجديدة بتقنية بصمة الوجه وبمعالج “أيه 12″، فيما سيكون إحداها منخفض التكلفة ليناسب الأسواق الناشئة، والآخران مزودان بشاشات “OLED”.

وبين المتوقع أن تطلف أبل نسختين من “آيباد برو”، وستحل فيهما بصمة الوجه بدل البصمة العادية.

كما ستعلن أبل عن تحديثات جديدة وعديدة لـ”ماك ميني”، بالإضافة إلى تحديث المعالجين الخاصين بـ”ماك بوك برو” و”ماك بوك”.

وتوقع موقع “ماك رامورز” أن تطلق “أبل” نوت بوك بسعر منخفض ومنافس، وأن تطوّر مواصفات “آي ماك” بإدخال تحسينات عديدة على أدائه.

وحسب التقرير، فإن أبل تنوي إطلاق نسختين جديدتين من ساعتها الذكية “أبل ووتش”، لم تتضح مزاياهما بعد.

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