التمور الحمراء.. تقضي على أخطر السرطانات

توصلت دراسة طبية صدرت مؤخرا، إلى أن التمور الحمراء “العناب”، لديها القدرة على التخلص من الأورام الخبيثة “السرطان”.

وقالت الدراسة التي أجرتها مؤسسة “روايال سوسايتي” للأبحاث، إن التمور الحمراء تقتل الخلايا السرطانية وخاصة تلك التي تصيب الرئة والثدي والبروستات، وهي أخطر أنواع السرطانات ومن المسببات الأولى للوفاة في العالم.

وأكدت الدراسة أن العناصر الطبيعية في التمور الحمراء قادرة على التحكم في خلايا السرطان، وتبين أنها تدفع تلك الخلايا على قتل نفسها بشكل ذاتي، بحسب ما ننقلت صحيفة “فود آند فانكشن”.

لكن الدراسة التي أجريت في المختبرات، لم تشير إلى أن هذه الثمرة تساعد على الشفاء من مرض السرطان، أم أن نفعها يتعلق بالمراحل الأولية للمرض فقط؟.

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