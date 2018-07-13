إدارة الصيدلة تطالب بسحب 5 أدوية من السوق



طالبت مدير إدارة الصيدلة والمعدات الطبية بوزارة الصحة ناهد المكي، الجمعة، بسحب وإيقاف 5 مستحضرات دوائية متداولة في السوق المحلي ومراكز توزيع الأدوية؛ بعد سحبها من 22 دولة أوروبية.



ونبهت المكي، في بيان صادر عن وزارة الصحة وتلقت الرائد نسخه منه، إلى ورود تحذيرات من منظمات رقابية دولية وعلى رأسها الوكالة الأوروبية للأدوية EMA ” “بشأن إيقاف استعمال مستحضرات دوائية تستخدم لعلاج المرضى الذين يعانون من ارتفاع ضغط الدم والتوتر الشرياني؛ تحتوي على المادة الفعالة ” valsartan”؛ بسبب احتوائها على شوائب قد تكون مسرطنة.



يذكر أن السلطات الدوائية الأوروبية قامت بإجراءات سحب احترازية للمستحضرات العائدة للشركة الصينية في الأسواق الأوروبية في 22 دولة أوروبية وهي: (النمسا وبلجيكا والبوسنة والهرسك وبلغاريا وكندا وكرواتيا وفنلندا وفرنسا وألمانيا واليونان وهنجاريا وإيرلندا وإيطاليا وليتوانيا ومالطا وهولندا والنرويج وبولندا وأسبانيا وبريطانيا والسويد) إضافة إلى سحبها من دولتي البحرين والمغرب.

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