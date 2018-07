تغيير سياسة “تويتر” تطيح بـ 2% من متابعين أكبر 100 مستخدم

المتوسط:

أجرى موقع التواصل الاجتماعي “تويتر” تغييرات في سياسته، أمس الخميس، بهدف زيادة مصداقيته.

وأدت تلك التغييرات إلى خسارة أكبر 100 مستخدم للموقع لنحو 2% من متابعيهم في المتوسط، وذلك حسبما نقلت “رويترز” عن مؤسسة كيهول لجمع بيانات مواقع التواصل.

وخسر حساب “تويتر” الخاص نحو 12.4 في المئة من متابعيه مقارنة بيوم الأربعاء، وهو أعلى انخفاض بين أكبر مئة حساب على الموقع.

وصرح الرئيس التنفيذي لـ”تويتر” جاك دورسي، أن “تويتر” لم يعد يعتبر أي حسابات أغلقت بشكل مؤقت متابعين بسبب ما يشتبه أنه تحايل، وأخرجت الحسابات المغلقة بشكل مؤقت من حسابات أرقام المستخدمين النشطين بشكل يومي وشهري على “تويتر”.

ويتعرض الحساب للإغلاق بشكل مؤقت إذا رصد “تويتر” أي سلوك غير معتاد مثل النشاط المفاجئ بعد أشهر من عدم النشاط.

وأفادت “رويترز” أن السياسة الجديدة قد تؤثر بشكل حقيقي على بعض مستخدمي “تويتر”؛ لأن عدد المتابعين يمثل عنصرا أساسيا عندما يتفاوض المشاهير ومن يسمون بالمؤثرين على مواقع التواصل على صفقات مع معلنين. لكن بالنسبة لمستخدمين آخرين يمثل عدد المتابعين مصدر فخر.

وانخفض متابعو حساب رجل الأعمال إيلون ماسك، بنسبة 0.3 في المئة أو نحو 71 ألف متابع، ووفقا للبيانات فقد خسر كل حساب ضمن أكبر 100 مستخدم على “تويتر” في المتوسط نحو 734 ألف متابع، وأعلن “تويتر” أن الانخفاض على مستوى حسابات الموقع بأكمله سيكون أربعة حسابات في المتوسط.

كما خسرت مغنية البوب كيتي بيري وهي أكثر مستخدمة لها متابعين على “تويتر”، أكثر من 2.8 مليون متابع أمس الخميس، أو ما يعادل 2.6 في المئة مقارنة بالعدد قبل يوم.

وشهد فنانون آخرون ضمن أكبر مئة مستخدم مثل بينك وماريا كاري وبريتني سبيرز وإمنيم انخفاض عدد متابعيهم بأكثر من ثلاثة في المئة.

