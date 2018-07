المتوسط:

فوجئ مستخدمو موقع التواصل الاجتماعى لتبادل الصور “انستجرام”، بعطل فنى أدى إلى فشلهم فى الوصول إلى حساباتهم الشخصية.

يذكر أن مواقع التواصل الاجتماعى “فيس بوك- تويتر- انستجرام”، تتعرض من وقت لأخر إلى أعطال فنية لفترة زمنية قصيرة، قد تمتد لساعات، مما تؤثر على عملية تفاعيل المستخدمين.

