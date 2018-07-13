منوعات

الرحباني يعود ويثلج صدور محبيه

تم النشر منذُ 22 ساعة
اضف تعليقاً
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

أثلج ظهور الفنان اللبناني زياد الرحباني في افتتاح مهرجانات بيت الدين في بلدة بيت الدين الجبلية جنوب شرق بيروت، صدور محبيه، بعد غياب استمر لأكثر من عامين ونصف.

واعتلى الرحباني مسرح المهرجان، مع فرقة تعتبر الأضخم في تاريخ المهرجانات الصيفية، أمام حضور كبير يُقدر بنحو 10 آلاف شخص تقدمتهم شخصيات سياسية واجتماعية وإعلامية.

وكان الجميع متعطش لسماع معزوفات غابت عن مساعهم طويلا، وفعلا جلس الرحباني وراء البيانو ليعزف وليقدم الأغاني السياسية الساخرة رغم ترديد عبارة “ممنوع السياسة”.

وعلى مدى ساعتين قدم زياد وفرقته أغنيات ومعزوفات موسيقية تنوعت بين قديم وجديد. ومن مسرحية (صح النوم) أدت السورية منال سمعان أغنية (البير المهجور) للفنانة فيروز.

وبين أغنية وأخرى كان زياد وبعض أعضاء الفرقة وبينهم ممثلون مثل طارق تميم يقدمون إسكتشات بينما تتعالى الضحكات على مدرجات المسرح.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة 218 الليبية

عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

شاهد جميع الاخبار المنشورة من هذا المصدر

قد يعجبــــك أيضـــاً

أضف تعليقـك