موجات الحر تُهدد عقول الأطفال

أكدت دراسة بريطانية حديثة، أن ارتفاع درجات حرارة الجو، له تأثير خطير على أدمغة الأطفال يفوق التأثير على عقول الفئات العمرية الأخرى.

وقالت الدراسة، التي نشرتها صحيفة “إندبندنت”، إن موجات الحر الشديدة تؤدي إلى تدهور القدرات الذهنية والبدنية للأطفال.

وتوصل باحثون من جامعة هارفارد الأميركية، إلى أن مهارات الإدراك للأطفال الذين تعرضوا لدرجات حراراة عالية، كانت أقل لفترة زمنية قدّرت بـ14 يوما.

بينما ظهر الأطفال الذين يعيشون في منازل مكيفة أفضل بكثير، وتحصلوا على نتائج جيدة باختبارات الإدراك مقارنة بأولئك الذين تعرضوا لموجات الحر.

وفسر الباحثون الأمر بأن دماغ الطفل الذي يتعرض للحرارة يقوم بسحب الدم من مناطق معينة من المخ بهدف خفض الحرارة في باقي الجسم، وهذا يجعل مهاراته الإداركية أقل.

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