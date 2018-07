“هواوي” تستبق آبل وسامسونج بضربة موجعة 

المتوسط:

استبقت شركة “هواوي” الصينية، إعلان منافستيها “أبل” و”سامسونغ” لهواتفهما الجديدة الرائدة، بتوجيه ضربة وصفتها تقارير إخبارية بـ”الموجعة”.

وكشفت “هواوي” النقاب عن هاتفها الأحدث “هواوي نوفا 3″، الذي ستعرضه رسميا يوم 18 يوليو/ تموز في حدث عالمي، بحسب موقع “جي إس إم آرينا” التقني المتخصص.

ورغم أن الهاتف تم تصنيفه من فئة الهواتف متوسطة السعر، لكنه يتمتع بمواصفات وإمكانيات مذهلة تمكنه من منافسة أقوى أنواع الهواتف الذكية، وهو ما يجعله “ضربة موجعة” لمنافسي “هواوي” الأشهر.

وسيأتي “هواوي نوفا 3” بشاشة لمسية بقياس 6.3 بوصة، وبدرجة وضوح 2340×1080 بيكسل، وبمعالج خارق ثماني النواة من نوع “كيرين 970″، المدعوم بتقنيات الذكاء الصناعي.

كما سيتم دعم “هواوي نوفا 3” بذاكرة وصول عشوائي “رام” بسعة 6 غيغابايت، وسعة تخزين داخلية 128 غيغابايت، وبطارية 3750 ميللي أمبير في الساعة، مزود بتقنية الشحن السريع.

