المتوسط:

ناشد مدير الشؤون القضائية في مايكروسوفت، براد سميث، بوضع أطر قانونية لتقنيات التعرف على الوجوه، بسبب المخاطر التي تشكلها على الخصوصية والحريات الفردية.

وفي مقالة عبر مدونة، دعا سميث الحكومة الأميركية إلى وضع الأسس القانونية لاستخدام تقنيات التعرف على الوجوه.

وكتب سميث: “تخيلوا حكومة تعقبت عن كثب كل تنقلاتكم خلال الشهر الفائت من دون إذنكم أو علمكم. تخيلوا قاعدة بيانات لكل الأشخاص الذين شاركوا في تجمع سياسي”.

وستتاح للشركات فرصة متابعة الزوار أو الزبائن من دون علمهم واستخدام المعلومات التي يتم جمعها لاتخاذ قرارات مهمة أو في طلبات القروض أو التوظيف على سبيل المثال.

ولفت سميث إلى أن “هذه المسائل تزيد مسؤولية شركات التكنولوجيا التي تطور هذه المنتجات”، معتبرا أيضا أنها “تستدعي منا تشريعا حكوميا مدروسا وإرساء نظم تحدد أطر الاستخدام المقبول لتقنيات التعرف على الوجوه”.

The post “مايكروسوفت” تطالب بحظر تقنية التعرف على الوجوه appeared first on صحيفة المتوسط.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المتوسط الليبية