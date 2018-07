مطالبات بوقف لعبة الأطفال الأشهر “فورتنايت”

المتوسط:

تعد لعبة Fortnite Battle Royal المشهورة والمطورة من قبل شركة Epic Games أكبر لعبة في العالم، مما جعلها تتحول إلى ظاهرة ثقافية عصفت بالعالم، وشكلت نقلة هائلة في مجال الألعاب، حيث ارتفعت عدد المستخدمين النشطين شهريًا إلى أكثر من 125 مليون مستخدم في أقل من عام، إلا أن هناك الكثير من الأشخاص غير المعجبين بالمحتوى العنيف الذي توفره، إذ تتمحور فكرة لعبة إطلاق النار حول أنك غير مسلح ومحاط بما يصل إلى 99 لاعبًا يحاولون قتلك.

وتسببت اللعبة في إثارة الجدل في جميع أنحاء أستراليا، وذلك وفقًا لما ذكرته صحيفة ذا هيرالد صن Herald Sun، وفي حين يعتقد البعض أنها لعبة أخرى غير مؤذية حصلت على اهتمام كبير بشكل يشابه الاهتمام الذي حصلت عليه لعبة الواقع المعزز بوكيمون جو Pokemon Go، إلا أن البعض الآخر يعتقد أنها لعبة مؤذية ويحاولون حظرها، وذلك تبعًا لمحتواها العنيف للغاية بالنسبة للأطفال، كما أن الطبيعة الإدمانية للعبة تؤثر على كيفية تصرفهم في الفصل الدراسي.

وارتفعت شعبية Fortnite Battle Royal، الصادرة في شهر يوليو/تموز من العام الماضي، بمجرد إطلاق نسخة مجانية في شهر سبتمبر/أيلول، مع توافر القدرة على لعبها عبر منصات الألعاب والهواتف الذكية والأجهزة اللوحية وأجهزة الحاسب، وجرى تنزيلها أكثر من 45 مليون مرة منذ أن تم وصفها على أنها ذات تأثير إدماني مشابه لتأثير لعبة ماين كرافت Minecraft.

وتعهدت الشركة المطورة للعبة Epic Games بدعم المباريات الرياضية الإلكترونية ضمن منافسات Fortnite Battle Royal الرسمية بمبلغ 100 مليون دولار أميركي على شكل جوائز خلال هذه السنة، كما أن هناك فرصة لكسب المال من خلال تعليم اللاعبين الآخرين، إذ هناك أشخاص ينشرون خدماتهم التعليمية على منصات التواصل الاجتماعي، بالإضافة إلى توافر فرصة لكسب المال من خلال البث على مواقع التواصل الاجتماعي مثل Twitch.

ويبدو أن المال ليس السبب في جذب اللاعبين الشباب، إذ تقول ليوني سميث Leonie Smith، واحدة من أبرز خبراء السلامة الإلكترونية في أستراليا، إن الأطفال متحمسون للغاية للعبة، وقد سمعت مخاوف من المعلمين الذين لا يمكنهم إبقاء موضوع Fortnite Battle Royal خارج الفصل الدراسي.

