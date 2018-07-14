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يوتيوب يعزز حماية الملكية الفكرية

تم النشر منذُ 19 ساعة
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

أطلق يوتيوب أداة جديدة تحت اسم Copyright Match لتساعد صناع المحتوى في معرفة إذا ما تم تنزيل فيديوهات يملكون حقوقها في الموقع.

وتعمل الأداة على إجراء مسح لمقاطع الفيديو في الموقع، لمعرفة إن كانت متشابهة أم لا، لتظهر إشعارا بوجود تطابق Match.

وحسب مدونة يوتيوب فإن الأداة قد تم تجريبها على مدى عام كامل لجعل أدائها فعالاً، وقد حققت نتائج جيدة.

وستتوفر الأداة في البداية لأصحاب الحسابات الذين يملكون أكثر من 100 ألف متابع، ابتداء من الأسبوع المقبل، ليتم طرحها لعدد أكبر من المستخدمين في الأشهر المقبلة.

وبحسب ما قال مهتمون فإن الأداة الجديدة ستكون أقوى من خوارزمية Content ID التي يستخدمها الموقع حالياً.

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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